Мирошник заявил о попытках Украины снять с себя вину за ситуацию в Алешках Мирошник: Украина пытается перевесить на Россию вину за ситуацию в Алешках

Москва1 окт Вести.Украинская сторона намеревается перевесить вину за происходящее в Алешках на Россию. Об этом по итогам участия в 63-й сессии Совета ООН по правам человека заявил ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Я могу с полной уверенностью сказать, что если Украина сейчас прекратит обстреливать Алешки, то гуманитарные проблемы этого города снимутся буквально в течение нескольких часов. И это будет доказательством, что вся текущая ситуация, на которой Украина хочет строить свою очередную пропаганду и выпрашивать деньги, вся полностью инспирирована украинской властью и поддержана их западными спонсорами сказал он

По его словам, перевесить ответственность за Алешки киевскому режиму не удастся.

Вина в ситуации, сложившейся в Алешках, исключительно находится на украинской стороне. И пытаться перевесить ярлык на Россию, это не просто абсурдно, а фантастически цинично и преступно. Тем более пытаясь даже на этом выманить какие-то себе деньги или дивиденды. И таковы подходы, которые исповедует украинская власть добавил дипломат

По последним данным, в Алешках остается порядка 1,3 тыс. жителей. Гуманитарная ситуация в городе тяжелая - доставлять продукты местному населению удается только пешими маршрутами, поскольку дороги к населенному пункту минируются, и транспорт не может осуществить подвоз.