Мирошник: ситуация в Алешках очень тяжелая Мирошник назвал ситуацию в Алешках очень тяжелой

Москва1 окт Вести.Ситуация в городе Алешки Херсонской области является очень тяжелой, заявил ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник по итогам участия в 63-й сессии Совета ООН по правам человека.

Ситуация в Алешках на самом деле очень тяжелая, но она ничем кардинально не отличается от той ситуации, которая была месяц или два-три месяца назад. Потому что эта вся ситуация инспирирована украинской стороной, и Алешки на протяжении всех этих месяцев системно обстреливаются, бомбардируются украинскими формированиями заявил он

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал, что в Алешках остается порядка 1,3 тыс. человек. Доставлять продукты в город, по его словам, удается только пешим ходом, поскольку дороги к населенному пункту минируются.