ВСУ блокируют вынос тел под Алешками, чтобы не допустить фиксации преступлений ТАСС: ВСУ блокируют вынос тел в Алешках, чтобы скрыть следы военных преступлений

Москва4 окт Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно блокируют вынос тел мирных граждан, погибших от атак киевского режима под Алешками в Херсонской области, чтобы не допустить фиксации военного преступления, сообщил источник ТАСС в российских силовых структурах.

По его словам, тяжелая ситуация сейчас сложилась не только в самих Алешках, но и в районах, расположенных в 10 км от города.

Украинские военные не дают возможность своевременно выносить для захоронения тела мирных жителей, погибших от рук ВСУ. Тела могут оставаться на местности до двух недель. На основании имеющихся тел возбуждается уголовное дело сказал собеседник агентства

По последним данным, в Алешках находятся около 1,3 тысячи жителей. Продукты местным жителям удается доставлять только пешком, поскольку дороги к населенному пункту заминированы, и транспорт не может проехать.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что гуманитарная обстановка в Алешках в Херсонской области критическая. Он отметил, что Вооруженные силы (ВС) РФ делают все возможное, чтобы решить проблему поставки продовольствия и лекарственных препаратов.