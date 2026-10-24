Мирошник: в Алешки привезли 2 тонны гумпомощи, но почти все уничтожают ВСУ

Мирошник заявил об уничтожении ВСУ гуманитарных грузов в Алешках Мирошник: в Алешки привезли 2 тонны гумпомощи, но почти все уничтожают ВСУ

Москва24 окт Вести.Три недели назад в город Алешки Херсонской области было доставлено волонтерами около двух тонн гуманитарных грузов. Однако в целом Вооруженные силы Украины не позволяют прорывать блокаду населенного пункта и уничтожают всякие гуманитарные конвои, которые пытаются пробиться к Алешкам. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, гуманитарную помощь в первую очередь выдают тем категориям населения, которые тяжело переносят украинскую блокаду.

Недели три назад, по данным местных органов власти, удалось фактически на руках, на велосипедах или тачках привезти туда около двух тонн продуктов питания. И наиболее тяжело переносящим ситуацию категориям населения, они были им розданы сообщил дипломат

1 сентября была совершена одна из самых известных попыток прорваться через блокаду города для доставки гуманитарной помощи населению, однако украинские боевики обстреляли колонну машин и практически полностью уничтожили грузы, добавил Мирошник.

Одна из наиболее известных попыток прорваться туда – четыре машины, которые были загружены десятью тоннами продуктов питания, были на въезде уже в город. Украинские дроны сначала атаковали первую машину, потом вторую и просто разбили дальше весь груз. Волонтеры смогли убежать оттуда, один человек пострадал… Украина достаточно цинично разбила гуманитарную колонну, которая направлялась в город рассказал он

Ранее Мирошник сообщил, что на сегодняшний день в городе Алешки проживает около одной тысячи человек, при этом местное население рассредоточено по разным микрорайонам населенного пункта.