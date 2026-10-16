Мирошник: киевский режим продолжает минировать подходы к Алешкам Мирошник заявил, что ВСУ продолжают минировать подходы к Алешкам

Москва16 окт Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают минировать подходы к Алешкам в Харьковской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Он обратил внимание на транспортные блокады, удары по маркетплейсам, охоту за гражданским населением и транспортом, попытки ВСУ блокировать целые районы, в том числе город Алешки.

Алешки подавались украинской стороной как некая озабоченность Украины, потому что русские так издеваются над бедными жителями Алешек. При этом они, с одной стороны, высказывают озабоченность, с другой стороны продолжают минировать все подходы к городу Алешки проинформировал Мирошник

На эту тему идет обстоятельный разговор с членами Совета безопасности ООН. Российская сторона предоставила видео и фотодоказательства, показания жителей Алешек, включая руководителя городской администрации.