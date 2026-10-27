Мирошник: город Алешки стал полигоном ВСУ для блокады других городов

Мирошник назвал Алешки полигоном ВСУ для блокады других городов Мирошник: город Алешки стал полигоном ВСУ для блокады других городов

Москва27 окт Вести.Украина протестировала на населенном пункте Алешки в Херсонской области гуманитарную блокаду, аналогичная ситуация может быть создана Вооруженными силами Украины (ВСУ) и в других городах. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

По его словам, действия Киева полностью противоречат Женевской конвенции.

Модель, которую они (Вооруженные силы Украины. - Прим. ред.) сейчас опробовали на Алешках, то есть она реально сегодня может быть реализована на территории Энергодара, на территории Каменска-Днепровского, Васильевки - это соседняя Запорожская область сказал Мирошник

Освобожденный Россией город Алешки расположен на левом берегу Днепра напротив Херсона, который находится под контролем ВСУ. В населенном пункте украинские боевики намерено создают тяжелую гуманитарную ситуацию и бьют по объектам энергетики и связи, сообщал губернатор Владимир Сальдо.

21 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл гуманитарную обстановку в Алешках критической: из-за обстрелов и атак дронов туда невозможно завезти ни продукты, ни лекарства.

С утра вторника в районе Алешек объявлено временное прекращение огня для проведения гуманитарной миссии.