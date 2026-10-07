Мирошник заявил, что Киев устроил в Алешках средневековую блокаду Мирошник: ВСУ устроили в Алешках средневековую блокаду современными методами

Москва7 окт Вести.Киевский режим организовал в Алешках Херсонской области средневековую блокаду с помощью современных методов. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире подкаста "Факты на стол" на YouTube-канале БелРос.

По его словам, город можно покинуть только пешком, петляя и "перебегая от дерева к дереву".

Это такая средневековая блокада современными методами. То есть когда дронами они просто минируют, заставляют машины остановиться, на неделю перекрывают возможность доставки гуманитарной помощи, товаров, продуктов питания сказал Мирошник

Ранее он отметил, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно блокируют эвакуацию тел погибших мирных жителей, не допуская фиксации военных преступлений.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, в свою очередь, подчеркнул, что власти региона готовы рассмотреть предложения Киева по ситуации в Алешках. Он уточнил, что непростое положение в городе сложилось довольно давно, однако именно сейчас Украина и Запад развернули глобальную информационную кампанию.