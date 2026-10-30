Москва30 октВести.Если бы не твердолобость Украины и ее стремлениt повлиять на внутреннюю повестку России, то критической ситуации в Алешках Херсонской области не было бы. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
По его словам, происходящее на сегодняшний день в Алешках – принуждение Украины к выполнению норм международного гуманитарного права.
Если бы украинская сторона не была столь жестко настроена или твердолобая, если говорить по-человечески, то эта проблема решилась бы путем обычных прямых переговоров. То есть, если бы у Украины не было цели активно давить на гражданское население, тем самым пытаясь повлиять на внутреннюю повестку России, то самого прецедента Алешек бы не былосказал Мирошник
Он отметил, что гуманитарный кризис в Алешках - целенаправленно созданная Киевом история.
Сюда пришлось включать американцев. И сейчас Украина не обстреливает Алешки исключительно из-за того, что у нее есть обязательства перед американцами. Поэтому гуманитарная миссия, я очень на это надеюсь, пройдет как запланированодобавил он
Ранее российский омбудсмен сообщила о завершении разминирования маршрутов для отправки конвоя с гуманитарной помощью.