Мирошник: истории с Алешками не было бы, не будь Украина так твердолоба

Мирошник назвал причину возникновения критической ситуации в Алешках Мирошник: истории с Алешками не было бы, не будь Украина так твердолоба

Москва30 окт Вести.Если бы не твердолобость Украины и ее стремлениt повлиять на внутреннюю повестку России, то критической ситуации в Алешках Херсонской области не было бы. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, происходящее на сегодняшний день в Алешках – принуждение Украины к выполнению норм международного гуманитарного права.

Если бы украинская сторона не была столь жестко настроена или твердолобая, если говорить по-человечески, то эта проблема решилась бы путем обычных прямых переговоров. То есть, если бы у Украины не было цели активно давить на гражданское население, тем самым пытаясь повлиять на внутреннюю повестку России, то самого прецедента Алешек бы не было сказал Мирошник

Он отметил, что гуманитарный кризис в Алешках - целенаправленно созданная Киевом история.

Сюда пришлось включать американцев. И сейчас Украина не обстреливает Алешки исключительно из-за того, что у нее есть обязательства перед американцами. Поэтому гуманитарная миссия, я очень на это надеюсь, пройдет как запланировано добавил он

Ранее российский омбудсмен сообщила о завершении разминирования маршрутов для отправки конвоя с гуманитарной помощью.