Гуманитарный конвой готов к отправке в Алешки после разминирования дорог Лантратова: разминирование маршрутов для гуманитарной миссии в Алешках завершено

Москва29 окт Вести.Российский омбудсмен Яна Лантратова сообщила о завершении разминирования маршрутов для гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. По ее словам, конвой готов к отправке к центральной районной больнице.

Гуманитарный конвой готов к отправке написала Лантратова в своем канале в MAX

Она уточнила, что возможность выезда из города для жителей, которые решили покинуть его, будет предоставлена до 14.00. Раздачу гуманитарной помощи планируется начать после 14.30. Лантратова также поблагодарила российских военных, которые подготовили дороги для безопасного проезда.

По ее словам, помощь собрали с учетом запросов жителей и больницы. Дальнейшие действия координируются совместно с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом и представителями США. На месте также работают журналисты, которые смогут пообщаться с жителями.

Лантратова поблагодарила первую леди США Меланию Трамп за участие в посредничестве и координации, благодаря которым удалось достичь гуманитарных договоренностей.