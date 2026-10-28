Москва28 октВести.В городе Алешки Херсонской области проводится разминирование маршрутов, необходимых для доставки гуманитарной помощи и выезда мирных жителей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
В Алешках идет разминирование маршрутов для доставки гуманитарной помощи и выезда мирных жителей. Это необходимо для выполнения гуманитарной миссиинаписала она в своем канале в MAX
Ранее Лантратова также сообщила, что за 30 часов действия режима тишины в Алешках Херсонской области не было зафиксировано ни одного нарушающего его инцидента. По ее словам, российская сторона поддерживает постоянную связь с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом.