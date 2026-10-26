Лантратова: желающих уехать из Алешек почти не осталось

Лантратова объяснила, почему немногие жители Алешек хотят уехать Лантратова: желающих уехать из Алешек почти не осталось

Москва26 окт Вести.Большинство жителей Алешек Херсонской области, которые хотели покинуть город, уже сделали это добровольно. В настоящее время желающих уехать осталось немного, сообщила российский омбудсмен Яна Лантратова.

Я поддерживаю связь с руководством региона и района... Желающих покинуть Алешки осталось немного, поскольку большинство жителей, которые хотели уехать, уже сделали это сказала она

Также Лантратова заверила, что тем, кто все еще хочет уехать, будет предоставлен организованный выезд.

Ранее сообщалось, что ВСУ более 2 лет ежедневно обстреливают дороги к Алешкам.