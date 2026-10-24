В Алешках осталось около тысячи человек, сообщил Мирошник Мирошник: в Алешках осталось около 1000 человек, ситуация ухудшилась за 4 месяца

Москва24 окт Вести.Ситуация в городе Алешки Херсонской области значительно ухудшилась за последние четыре-пять месяцев, сейчас там осталось чуть более тысячи человек. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он отметил, что ситуация в Херсонской области отслеживается ежесуточно. За последнее время кардинально она не поменялась, потому что создавалась на протяжении как минимум трех последних лет.

Наиболее жестко - это последние четыре-пять месяцев. [Обстановка] характеризуется именно блокадой, транспортной блокадой. И практически полностью заблокирована возможность снабжения этого города. Поэтому, по нашим данным, сейчас город, в котором ранее проживало более 20 000 человек, ... на сегодняшний день, за последний год, наверное, Алешки покинуло где-то примерно около 3 000 человек. Сейчас там осталось, наверное, чуть более 1 000 сообщил Мирошник

Он уточнил, что из-за постоянных обстрелов многоэтажек жители Алешек в большинстве своем переехали в частный сектор и стараются жить ближе к огородам.

Сейчас снабжение города ведется только путем того, когда люди передвигаются самостоятельно, либо на велосипедах, либо с тачками, либо пешком. Но пешком тяжелее, потому что это минимум 15-20 км в сторону Раденска надо пройти, а для автотранспорта это непреодолимо, потому что дороги заминированы. Ежедневно и еженочно украинские дроны все-таки продолжают дистанционно минировать дороги и не дают возможности провести нормальное разминирование уточнил Родион Мирошник

Российский дипломат добавил, что покинуть город могу только единицы.

Основная часть проживающих в городе людей - это люди взрослые, маломобильные, которые не хотят уезжать из своих домов. С ними остаются, скорее всего, и дети, близкие, которые просто не могут оставить своих взрослых или маломобильных родственников. Поэтому они находятся на этой территории. Для транспортировки многих из них просто нужен нормальный эвакуационный транспорт. И все равно значительная часть людей, которые находятся на территории Алешек, по-прежнему отказываются покидать свои дома, свой город по разным причинам: из-за боязни уехать в неизвестность, либо из-за привязанности к этой территории, которую они никогда не покидали добавил он

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что российские военные проведут инженерную разведку и проложат безопасный маршрут для гуманитарной колонны, чтобы обеспечить доставку социально важных грузов и обеспечить безопасность людей в Алешках.