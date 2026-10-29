ИС "Вести" рассказали, что в Алешках осталось около полутора тысяч человек

ИС "Вести" рассказали, сколько жителей осталось в Алешках ИС "Вести" рассказали, что в Алешках осталось около полутора тысяч человек

Москва29 окт Вести.В населенном пункте Алешки в Херсонской области без электричества и водопровода остаются около полутора тысяч человек. Об этом рассказал военкор ИС "Вести" Леонид Муравьев.

В 4 часа утра 27 октября в районе Алешек начал действовать локальный режим тишины, необходимый для подготовки и проведения гуманитарной миссии в городе. По словам военкора, в рамках гуманитарной миссии планируется эвакуировать из города всех делающих.

По последним данным, в блокадном городе без каких-либо благ цивилизации остается около полутора тысяч человек. Для тех же, кто все-таки решит остаться, автоколонной доставят продукты питания, лекарства, генераторы и топливо для них. Проезду мешают не только мины, но и сожженные украинскими дронами остовы автомобилей. Сразу за саперами на "дорогу жизни" выходят бойцы ремонтно-технических подразделений сообщил Муравьев

Ранее "Вести" показали работу саперов Вооруженных сил России (ВС РФ), приступивших к разминированию дороги к Алешкам. Как рассказал Леонид Муравьев, плотность минирования ближе к городу выше, чем на дальних подступах к населенному пункту.