Москва27 окт Вести.Россия даст всем жителям города Алешки, желающим выехать на Украину, такую возможность. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В 4 часа утра 27 октября в районе Алешек начал действовать локальный режим тишины, необходимый для подготовки и проведения гуманитарной миссии в городе.

Я подчеркну, что не все будут эвакуироваться. То есть жители все равно хотят оставаться на своих местах, в своих домах, в своих квартирах, они все оттуда не выедут. И для того, чтобы их можно было вывезти – не просто вывезти куда-то, – уже подготовлены места в пунктах временного размещения, и будет оказано [содействие] всем желающим – тем, кто хочет выехать и остаться в России, а это абсолютное большинство. Кое-кто, конечно, хочет выехать и соединиться со своими семьями и на территории Украины – всем будет предоставлена такая возможность сообщил Сальдо

По словам губернатора региона, в Алешках остаются около 2 тысяч человек, у них отсутствует электричество и газ.

Ранее Сальдо сообщил, что гуманитарная помощь для Алешек уже сформирована и готова к отправке. Он также заявил, что в формировании груза приняла участие первая леди США Мелания Трамп.