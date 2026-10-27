Москва27 октВести.В городе Алешки Херсонской области, где объявлено временное прекращение огня, находятся 2 тысячи человек, у них отсутствует электричество и газ. Об этом сообщил ИС "Вести" глава Херсонской области Владимир Сальдо.
Режим прекращения огня в районе Алешек начался с 04.00 утра вторника.
Связь в районе Алешек практически отсутствует уже с прошлого года. Поврежден газопровод, там нет газа, который давал возможность вырабатывать электроэнергию, там практически полностью отсутствует энергоснабжение. Но там работает центральная районная больница, в которой оказывают помощь пострадавшимрассказал Сальдо
В населенный пункт осуществляется подвоз гуманитарной помощи. Ее часть, по словам Сальдо, сформирована при участии супруги президента США Дональда Трампа Мелании Трамп.
Также глава региона заявил о сложностях эвакуации населения из-за обстрелов.