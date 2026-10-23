Сроки прекращения огня в районе Алешек согласовываются, заявили в Кремле Песков: военные сейчас согласовывают сроки прекращения огня в Алешках

Москва23 окт Вести.Военные в настоящий момент занимаются согласованием сроков прекращения огня в городе Алешки Херсонской области. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сейчас военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в этом месте, чтобы обеспечить эту гуманитарную миссию. Желающие смогут покинуть этот населенный пункт сказал он

Пресс-секретарь главы государства добавил, что уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и ее украинский коллега Дмитрий Лубинец провели серьезную работу, связанную с организацией гуманитарной миссии в этом населенном пункте.

Ранее в Белом доме заявили, что первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп добилась прекращения огня в Алешках. Как сообщалось, супруга американского лидера напрямую взаимодействовала с Россией и Украиной, чтобы определить условия прекращения огня, а также инициировала переговоры между сторонами и согласовала с ними условия договоренности.