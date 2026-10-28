Песков прояснил вопрос о зоне прекращения огня за пределами Алешек Песков: соблюдение режима тишины вокруг Алешек оговаривалось изначально

Москва28 окт Вести.Договоренность о соблюдении режима тишины вокруг города Алешки в Херсонской области была изначальной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Так он прокомментировал сообщения по поводу публикации супруги президента США Мелании Трамп о расширении зоны действия прекращения огня за пределы населенного пункта.

Об этом шла речь [ранее], уже два дня об этом говорят… Смотрите все заявления [по Алешкам] внимательно сказал Песков

Режим тишины действует на херсонском направлении с 04:00 мск 27 октября. Россия и Украина договорились установить локальное перемирие для обеспечения доставки гуманитарной помощи.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала, сколько будет действовать режим тишины в Алешках.