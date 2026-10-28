Москва28 октВести.Договоренность о соблюдении режима тишины вокруг города Алешки в Херсонской области была изначальной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
Так он прокомментировал сообщения по поводу публикации супруги президента США Мелании Трамп о расширении зоны действия прекращения огня за пределы населенного пункта.
Об этом шла речь [ранее], уже два дня об этом говорят… Смотрите все заявления [по Алешкам] внимательносказал Песков
Режим тишины действует на херсонском направлении с 04:00 мск 27 октября. Россия и Украина договорились установить локальное перемирие для обеспечения доставки гуманитарной помощи.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала, сколько будет действовать режим тишины в Алешках.