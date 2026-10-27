Песков: сообщений о нарушении режима прекращения огня в Алешках пока нет

Песков заявил, что сообщений о нарушении прекращения огня в Алешках пока нет Песков: сообщений о нарушении режима прекращения огня в Алешках пока нет

Москва27 окт Вести.Сообщений о нарушении режима прекращения огня для гуманитарной операции в Алешках пока не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире одного из федеральных каналов.

По его словам, гуманитарная миссия пока идет по плану.

Каких-то сообщений не было до сих пор о возможных нарушениях сказал Песков

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора сообщил президенту Финляндии Александру Стуббу и премьеру Норвегии Йонасу Гару Стере о начале гуманитарной операции в районе Алешек, а также о введении временного "режима тишины" на херсонском направлении.

Локальный "режим тишины" в районе Алешек начал действовать в 4.00 утра 27 октября. Он необходим для подготовки и проведения гуманитарной миссии в городе.