Москва27 октВести.Сообщений о нарушении режима прекращения огня для гуманитарной операции в Алешках пока не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире одного из федеральных каналов.
По его словам, гуманитарная миссия пока идет по плану.
Каких-то сообщений не было до сих пор о возможных нарушенияхсказал Песков
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора сообщил президенту Финляндии Александру Стуббу и премьеру Норвегии Йонасу Гару Стере о начале гуманитарной операции в районе Алешек, а также о введении временного "режима тишины" на херсонском направлении.
Локальный "режим тишины" в районе Алешек начал действовать в 4.00 утра 27 октября. Он необходим для подготовки и проведения гуманитарной миссии в городе.