Москва27 октВести.Все подробности гуманитарной операции в Алешках будут сообщать военные. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос журналистов о том, начался ли уже выход населения из Алешек и по какой территории он будет проходить.
По всем деталям вся информация будет идти от военныхсообщил представитель Кремля
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что гуманитарная помощь для Алешек уже сформирована и готова к отправке. Он также заявил, что в формировании груза приняла участие первая леди США Мелания Трамп.
С 4.00 утра 27 октября в районе Алешек действует "режим тишины" для подготовки гуманитарной операции. Российские военные прекратили огонь на херсонском направлении.