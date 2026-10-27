Песков: о деталях гуманитарной операции в Алешках будет информировать МО РФ

Кремль: о деталях гуманитарной операции в Алешках будет информировать МО РФ Песков: о деталях гуманитарной операции в Алешках будет информировать МО РФ

Москва27 окт Вести.Все подробности гуманитарной операции в Алешках будут сообщать военные. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, начался ли уже выход населения из Алешек и по какой территории он будет проходить.

По всем деталям вся информация будет идти от военных сообщил представитель Кремля

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что гуманитарная помощь для Алешек уже сформирована и готова к отправке. Он также заявил, что в формировании груза приняла участие первая леди США Мелания Трамп.

С 4.00 утра 27 октября в районе Алешек действует "режим тишины" для подготовки гуманитарной операции. Российские военные прекратили огонь на херсонском направлении.