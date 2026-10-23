Песков не стал раскрывать детали гумоперации по спасению жителей Алешек Песков: все желающие смогут покинуть Алешки в ходе гуманитарной операции

Москва23 окт Вести.Все желающие покинуть Алешки, которые подвергаются атакам ВСУ, смогут это сделать, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он не стал раскрывать детали этой операции, но отметил, что она может продлиться несколько дней.

Детали гумоперации, если они подлежат опубликованию, распространит Минобороны России, добавил Песков.

Я не буду сейчас вдаваться в детали… Сейчас я не буду ничего [по срокам] прогнозировать, но это как минимум несколько дней, конечно заявил Песков

Россия и Украина согласились на прекращение огня в Алешках Херсонской области, сообщили ранее в Белом доме. Прекращение огня установлено для доставки гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения по специальному коридору. Прекращение огня намечено на 29 октября.

Ранее ВСУ уничтожили авиабомбами Дом культуры в Алешках. Уполноченный по правам ребенка в Херсонской области Ирина Кравченко отметила, что в городе находятся не менее 15 детей.