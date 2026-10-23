Командир Леска: ВСУ авиабомбами уничтожили Дом культуры и гимназию в Алешках

Боевики ВСУ авиабомбами уничтожили Дом культуры в Алешках Командир Леска: ВСУ авиабомбами уничтожили Дом культуры и гимназию в Алешках

Москва23 окт Вести.Дом культуры, находящийся в городе Алешки Херсонской области, был почти полностью разрушен ударами украинских авиабомб. Об этом сообщил командир взвода огневой поддержки 331-го полка 98-й воздушно-десантной дивизии группировки войск "Днепр" с позывным Леска.

В беседе с ТАСС военный рассказал, что в августе учреждение было поражено ударами двух снарядов.

Это одноэтажное здание с большим спортзалом, со сценой… В нем находились театральные костюмы, музыкальные инструменты… Большая часть здания сложилась, грубо говоря. Процентов 10 здания может быть и осталось, остальное – труха, один кирпич сказал он

По словам Лески, поблизости также находились гимназия и административное здание.

Школа [полностью] сгоревшая, в административное здание, по-моему, прилетел КАБ-500 пояснил военный

Ранее сообщалось, что в Алешках, блокируемых ВСУ, остаются порядка 15 детей.