Около 15 детей находятся в блокируемом ВСУ городе Алешки Херсонской области Омбудсмен Кравченко: порядка 15 детей находятся в блокируемом ВСУ городе Алешки

Москва21 окт Вести.В городе Алешки Херсонской области, блокируемом Вооруженными силами Украины, остаются около 15 детей. Об этом заявила агентству РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Херсонской области Ирина Кравченко.

По данным, которые поступают в мой аппарат, в городе действительно остаются дети. По информации администрации Алешкинского муниципального округа, в городе находится не более 15 детей сказала она

По словам омбудсмена, информация о ситуации в Алешках поступает из разных источников, администрация сообщает о положении в городе, доставке гуманитарной помощи и безопасности маршрутов. Кравченко отметила, что помощь направляется, однако обеспечить город всем необходимым в полном объеме не представляется возможным.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа по преодолению гуманитарного кризиса в городе Алешки продолжается.