Боец Рекс: люди не хотят покидать Алешки из-за родственников в тяжелом состоянии

Боец с позывным Рекс рассказал, почему люди не хотят покидать Алешки Боец Рекс: люди не хотят покидать Алешки из-за родственников в тяжелом состоянии

Москва4 окт Вести.Некоторые люди не хотят покидать блокируемый украинскими боевиками город Алешки в Херсонской области из-за близких, которые находятся в тяжелом состоянии. Об этом ИС "Вести" рассказал командир взвода БПЛА 331 полка 98 дивизии ВДВ с позывным Рекс.

По его словам, вывести из блокируемого ВСУ города людей в тяжелом состоянии сложно.

Почему не хотят уезжать? Потому что там остались родственники, которые в тяжелом состоянии, есть дети-инвалиды с ДЦП, как я знаю. Их сложно вывести сказал Рекс

Алешки находятся под постоянными атаками украинских беспилотников, город фактически окружен зоной их применения. По последним данным, в Алешках остается порядка 1,3 тыс. жителей. Продукты местным жителям удается доставлять только пешком, поскольку дороги к населенному пункту заминированы, и транспорт не может проехать.

Местные жители рассказывают о страшном голоде в Алешках на фоне блокады Вооруженными силами Украины. Людям приходилось готовить еду из ботвы буряка.