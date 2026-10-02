Глава Алешкинского округа опроверг слова Киева о сбросе гумпомощи с БПЛА Глава Алешкинского округа Хоменко опроверг слова Киева о сбросе гумпомощи с БПЛА

Москва2 окт Вести.Глава Алешкинского округа Херсонской области Руслан Хоменко опроверг заявления украинской стороны о якобы доставке гуманитарной помощи жителям города с помощью беспилотников.

Это ложь​​​. Не было зафиксировано ни одного сброса с дронов гуманитарной помощи передает его слова телеканал "Таврия"

Он также отметил, что российская сторона регулярно организует гуманитарные конвои для доставки в город продуктов и необходимых товаров.

По последним данным, в Алешках находятся около 1,3 тысячи жителей. Гуманитарная обстановка в городе остается сложной: продукты местным жителям удается доставлять только пешком, поскольку дороги к населенному пункту заминированы, и транспорт не может проехать.