Посол Мирошник: по Алешкам еженедельно бьют более 700 дронов Мирошник: территорию Алешек еженедельно атакуют более 700 дронов

Москва2 окт Вести.По территории Алешек Херсонской области прилетатет более 700 дронов еженедельно. Такую статистику привел посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в комментарии для "Соловьёв live", сообщает ИС "Вести".

Он отметил, что на это европейская помощь, которую не так давно предоставил Европейский Союз.

Каждую неделю там более 700 дронов прилетает по этой территории. Более 700, то есть по 100 штук в сутки туда летит в отношении этих тысяч несчастных человек, которые живут на территории вот этого несчастного города Алешки сказал посол

По словам Мирошника, Украина отработала уже целую систему осады городов.

Они пробуют эту технологию, к примеру, на Энергодаре. Это в соседней Запорожской области. К примеру, на Каменке-Днепровской, либо Васильевке. Это города, которые находятся недалеко от линии боевого соприкосновения вдоль Днепра или вдоль Каховского водохранилища, и Украина, пытаясь блокировать движение по основным магистралям, пытается создать там гуманитарную катастрофу пояснил он

Кроме этого, Мирошник заявил о попытках Украины снять с себя вину за ситуацию в Алешках.

Ранее стало известно, что четыре человека пострадали, подорвавшись на мине в Херсонской области.