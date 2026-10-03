Эксперт объяснил, зачем Украина использует манипуляции для Евросоюза Эксперт Ромачев: демонизируя Россию, Украина переключает на себя внимание Европы

Москва3 окт Вести.Украинская сторона намеренно прибегает к манипуляциям и грязным информационным кампаниям, чтобы переключить внимание Евросоюза на себя. Об этом ИС "Вести" заявил гендиректор агентства разведывательных технологий "Р-Техно" Роман Ромачев.

Демонизация России — это тренд, который периодически всплывает, чтобы вновь и вновь Европа переключалась со своих проблем на проблемы Украины, чтобы вновь и вновь напоминать налогоплательщикам о том, что их средства выделяются Украине не просто так, а есть "реальная угроза" пояснил он

Например, напомнил эксперт, ранее активно украинская сторона проводила информационную кампанию вокруг Бучи.

Мы видели это в ситуации с Бучей, когда фактически под принятие новых санкций создали информационную операцию и достаточно успешно ее провели. И Запад "проглотил" Бучу. А этот тренд будет периодически всплывать тогда, когда Зеленскому необходимы новые средства, новые деньги, когда Западу необходимо будет заглушить свою негативную повестку. Это уже достаточно отработанный сценарий, который мы видим с регулярной периодичностью в информационном пространстве сказал он

Разработчик систем РЭБ Игорь Потапов отмечает, что Украина, превознося себя "спасителем территорий", параллельно на этих же территориях раскидывает мины, на которых подрываются мирные граждане.

Гуманитарные конвои и грузы, которые с нашей стороны туда едут, постоянно поражаются вооруженными силами Украины подчеркнул он

Так, например, ВСУ дистанционно минируют подъездные дороги к населенному пункту Алешки в Херсонской области, атакуют дронами транспорт, пытаясь заблокировать поставки продуктов, топлива и медикаментов, а также наносят удары по объектам энергетики и связи города, чтобы создать сложную гуманитарную ситуацию.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что по территории Алешек прилетает более 700 дронов еженедельно.