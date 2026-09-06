Москва6 сен Вести.На Украине специально создают фейковый контент, маскируя его под утечку секретных переговоров, ради завоевания внимания пользователя сети и распространения ложной информации. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор агентства разведывательных технологий "Р-Техно" Роман Ромачев.

Он отметил, что в случае обнаружения в сети такой "утечки", ее не следует воспринимать как истину и тем более ее распространять далее.

В информационное поле очень часто вбрасывается контент, который маркируется именно как секретные переговоры утекли, все эти секретные совещания. И у нас уже на протяжении многих лет освещения именно фейковых новостей и разоблачения фейков, уже должны сформировать иммунитет на то, что если мы видим, что что-то секретное, утекло, то ни в коем случае это не должно нами автоматически восприниматься за правду. Направлено на то, чтобы завоевать наше внимание, чтобы мы пересылали этот контент своим друзьям, знакомым, чтобы они тоже были в качестве тех самых избранных и посмотрели то самое секретное совещание и распространили опять же по своему кругу знакомых. То есть он направлено на то, чтобы задействовать нас в качестве распространителей фейка объяснил Ромачев

Ранее военный обозреватель, автор Telegram-канала "Конкретно" Денис Селезнев объяснил, зачем Украина создает фейки про ракеты из Северной Кореи. По его словам, это делается с целью показать, что Россия не может воевать без посторонней помощи, что не соответствует действительности.