Эксперт заявил, что ВСУ используют ТЦ на Украине в своих целях Эксперт Ромачев раскрыл схему ВСУ по использованию ТЦ как складов

Москва29 авг Вести.Торговые центры на Украине продолжают свою работу, но ВСУ используют часть их площадей для хранения вооружений и боеприпасов. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор агентства разведывательных технологий "Р-Техно" Роман Ромачев.

Он добавил, что в случае удара по такому складу боеприпасов у киевского режима появляется возможность обвинить Россию в атаках.

По таким объектам постоянно Россия наносит удары. То есть, конечно же, эти торговые центры не закрываются, но большая часть их территории используется под склады, под снабжение ВСУ, и, конечно же, в эти торговые центры ходят мирные жители, что-то закупают, поскольку они работают, и, конечно же, это выгодная повестка: после удара российской армии по таким объектам, показать, что Россия бьет по мирным гражданам, по гражданской инфраструктуре заявил Ромачев

Ранее военный эксперт Александр Степанов рассказал о применении ВСУ гражданских автобусов. По его словам, такая техника часто используется украинскими солдатами для прикрытия своих передвижений.