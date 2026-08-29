Москва29 авг Вести.ВСУ часто используют гражданские автобусы для передвижения своих бойцов. Об этом ИС "Вести" рассказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Он добавил, что перед любым ударом по автобусу ВС РФ проводят масштабную разведку, которая исключает гибель мирных жителей.

Очень много задокументированных сведений, которые подтверждают о том, что эти транспортные средства активнейшим образом используются для доставки военнослужащих личного состава, в том числе в рамках перемещения их в прифронтовой зоне. Поэтому подобные удары, они, безусловно, подтверждаются предварительной разведкой. Есть однозначно точное понимание, кто туда сел, в какой зоне, в какой локации, где их выгрузили, какое их количество, есть ли у них с собой оружие заявил Степанов

Ранее СК РФ возбудил уголовные дела по двум террористическим актам ВСУ. Целями дронов стали автобус и гражданские объекты в Белгородской и Ростовской области.