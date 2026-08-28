Мирошник: Киев настраивает ИИ в БПЛА для атак на пассажирские автобусы

С начала года под ударами ВСУ оказались почти 170 автобусов в регионах России Мирошник: Киев настраивает ИИ в БПЛА для атак на пассажирские автобусы

Москва28 авг Вести.Вооруженные силы Украины используют беспилотники с искусственным интеллектом (ИИ), которые, настроены в том числе на атаки по пассажирским автобусам. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По словам дипломата, использование систем с ИИ может объяснять большое число ударов по пассажирскому транспорту и связанных с ними жертв.

Дроны, которые используются украинской стороной в большинстве для атак, где есть ИИ. Отмечается, что они явно настроены на то, чтобы атаковать и автобусы в том числе. Поэтому такое огромное количество пострадавших и ударов по этим объектам заявил Мирошник

Ранее дипломат сообщил, что украинские боевики намеренно закладывают в ударные дроны, оснащенные искусственным интеллектом, параметры пассажирских автобусов.

По приведенной им статистике, в результате этих атак погибли 43 человека, включая троих детей. Еще 329 человек получили ранения, среди них 17 детей.

Мирошник заявил, что российская сторона продолжает фиксировать случаи атак на гражданский транспорт и собирать информацию о последствиях ударов.