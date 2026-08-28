В России под обстрелы украинских войск попали почти 170 автобусов с начала года

Мирошник: более 40 жителей РФ погибли при ударах ВСУ по автобусам с начала года В России под обстрелы украинских войск попали почти 170 автобусов с начала года

Москва28 авг Вести.В результате ударов ВСУ по автобусам 43 человека, включая троих детей, погибли в России с начала года. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, всего под обстрелы украинских войск попали почти 170 автобусов.

Атаки ВФУ на пассажирские автобусы в 2026 году по состоянию на 27 августа: количество атакованных автобусов — 167. Ранены 329 человек, в их числе 17 детей. Погибли 43 человека, в их числе 3 ребенка отметил Мирошник

Он уточнил, что статистические данные сформированы на основе результатов мониторинга МИД России. Однако такая статистика показывает "минимум" числа ударов по пассажирским автобусам и жертв атак.

Существует еще немало случаев, которые требуют дополнительного сбора информации, добавил Мирошник.