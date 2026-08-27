Москва27 авгВести.Украинские боевики намеренно закладывают в ударные дроны, оснащенные искусственным интеллектом, параметры пассажирских автобусов. Об этом ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Дипломат напомнил, что за период с мая-июня ВСУ атаковали уже более 150 автобусов, которые перевозили мирных граждан. Он подчеркнул, что киевский режим придерживается целенаправленной стратегии, которую одобрили западные спонсоры.
Сейчас, к примеру, используется большое количество дронов… которые располагают искусственным интеллектом, в который закладываются определенные параметры, и вот он курсирует над территорией в поисках... цели, которая соответствует параметрам. Значит, речь идет о том, что в эти параметры заложены автобусысказал Мирошник
Он отметил, что у автобусов, перевозящих мирных граждан, присутствуют все обозначения, белые номера и другие опознавательные знаки, которые может считывать ИИ.
Ранее ООН отреагировала на удар ВСУ по автобусу в ЛНР. Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик назвал это явным нарушением международного гуманитарного права.