Мирошник: дроны с ИИ доказывают, что ВСУ намеренно направляют их на автобусы

Мирошник заявил, что ВСУ намеренно направляют дроны с ИИ на автобусы Мирошник: дроны с ИИ доказывают, что ВСУ намеренно направляют их на автобусы

Москва27 авг Вести.Украинские боевики намеренно закладывают в ударные дроны, оснащенные искусственным интеллектом, параметры пассажирских автобусов. Об этом ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Дипломат напомнил, что за период с мая-июня ВСУ атаковали уже более 150 автобусов, которые перевозили мирных граждан. Он подчеркнул, что киевский режим придерживается целенаправленной стратегии, которую одобрили западные спонсоры.

Сейчас, к примеру, используется большое количество дронов… которые располагают искусственным интеллектом, в который закладываются определенные параметры, и вот он курсирует над территорией в поисках... цели, которая соответствует параметрам. Значит, речь идет о том, что в эти параметры заложены автобусы сказал Мирошник

Он отметил, что у автобусов, перевозящих мирных граждан, присутствуют все обозначения, белые номера и другие опознавательные знаки, которые может считывать ИИ.

Ранее ООН отреагировала на удар ВСУ по автобусу в ЛНР. Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик назвал это явным нарушением международного гуманитарного права.