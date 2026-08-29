Москва29 авгВести.Следственный комитет России возбудил дела по двум террористическим актам в исполнении ВСУ. Один из них был совершен в Белгородской области, другой – в Ростовской. Об этом сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Речь идет про удар беспилотника по автобусу в селе Грузское в Белгородской области и атаки БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры НРостова-на-Дону и Аксайского района. В первом случае погибли люди, во втором - есть пострадавшие.
Возбуждены уголовные дела о терактах в связи с очередными атаками украинских боевиков на гражданские объекты в Белгородской и Ростовской областяхприведено заявление Петренко
В настоящее время ведется установление типов и моделей примененного оружия, а также причастные к совершению преступлений лица.