СК возбудил дела о терактах после атак ВСУ на Белгородскую и Ростовскую области

Возбуждены дела об ударах ВСУ по гражданским объектам в России СК возбудил дела о терактах после атак ВСУ на Белгородскую и Ростовскую области

Москва29 авг Вести.Следственный комитет России возбудил дела по двум террористическим актам в исполнении ВСУ. Один из них был совершен в Белгородской области, другой – в Ростовской. Об этом сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Речь идет про удар беспилотника по автобусу в селе Грузское в Белгородской области и атаки БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры НРостова-на-Дону и Аксайского района. В первом случае погибли люди, во втором - есть пострадавшие.

Возбуждены уголовные дела о терактах в связи с очередными атаками украинских боевиков на гражданские объекты в Белгородской и Ростовской областях приведено заявление Петренко

В настоящее время ведется установление типов и моделей примененного оружия, а также причастные к совершению преступлений лица.