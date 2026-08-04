Эксперт Кнутов: военные производства на Украине прячут в гражданских объектах

Эксперт: на Украине специально размещают военные производства на мирных объектах Эксперт Кнутов: военные производства на Украине прячут в гражданских объектах

Москва4 авг Вести.Киевский режим намеренно располагает военные производства на Украине на гражданских объектах, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов в интервью ИС "Вести".

Украина распределяет эти производства в гражданские магазины, торговые центры, склады, больницы, школы, везде, чтобы мы не били по этим объектам отметил эксперт

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по расположенному в Киеве предприятию американской компании Terminal Autonomy, производящей БПЛА. Журналист немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил, что этот удар стал напоминанием Западу о законных целях ВС РФ на Украине.