Москва3 окт Вести.На Украине активно распространяли дезинформацию об атаке на поезд с европейскими политиками, чтобы был повод вовлечь Европу в военные действия. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор агентства разведывательных технологий "Р-Техно" Роман Ромачев.

В середине сентября Der Spiegel сообщил, что на Украине близ границы с Польшей после атаки БПЛА был остановлен поезд, в котором находились европейские политики, дипломаты и советники по безопасности.

Сообщалось, что в числе пассажиров был советник канцлера Германии Фридриха Мерца по внешней политике и безопасности Гюнтер Зауттер, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Как выяснилось впоследствии, иностранцы ехали на разных поездах, никто из них не пострадал.

Громкие заголовки бросаются в информационное пространство Европейского союза, чтобы манипулировать политическими решениями Запада. Там был не один вагон, не один состав, все они приезжают в Киев в разное время. Украине крайне важно выгодно преподнести, что ведется некая атака на всех лидеров Европы, которые одномоментно собрались в одном вагоне и едут к Зеленскому, чтобы дать рекомендации. Атака на лидеров западных государств фактически это казус белли. Мы видели это в истории Первой мировой войны. Фактически Украина хочет разжечь пламя, перекинуть войну с территории Украины на территорию Европы пояснил Роман Ромачев

Военный обозреватель Денис Селезнев в свою очередь напомнил, что на Украине поездами доставляются военные грузы.

На Украине есть два основных пути перевозки западной помощи, если не брать морской, - через Румынию и через Польшу. Помощь из США доставляется самолетами, а затем из европейских стран прибывает поездами. Там сначала все сортируется, складируется, а потом попадает на Украину по железнодорожному пути. Поэтому едет там Борис Джонсон или не едет, в общем, систематические удары по железнодорожной инфраструктуре именно на западе Украины в последние месяцы стали очевидны. Поэтому Борису Джонсону нужно думать, куда ты едешь в следующий раз заметил эксперт

В МИД России поясняли, что вбросы в СМИ о якобы преднамеренном ударе ВС РФ по поезду на Украине являются раздуваемой информационной кампанией, цель которой - выпросить военные поставки для киевского режима.