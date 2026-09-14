Москва14 сен Вести.В Европе постоянно пытаются представить Россию как угрозу, нагнетают ситуацию, демонстрируя своему обществу, что якобы РФ пытается воевать против Запада, и вот-вот может напасть. На это в беседе с ИС "Вести" указал директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников.

Он напомнил провокации Украины и Европы, когда в СМИ публиковались материалы о том, что РФ якобы пыталась сбить самолет главы киевского режима Владимира Зеленского и была причастна к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига.

Постоянная попытка представить российскую угрозу – Россия охотится за лидерами Европы, Украины. Только что Зеленский рассказывал: когда он взлетал из Румынии, его самолет чуть не сбили. Оказалось, что ничего подобного – дрон был в другом месте и задолго до этого. Но рассказ был: как бы Россия атакует лично Зеленского. В Европе пытаются нагнетать страсти, что Россия пытается воевать против Европы, ситуацию с Лейпцигом раскручивают, ситуацию с дронами, чаще всего украинскими или неопознанными, упавшими то в Польше, то в Румынии, то еще где-то там в Болгарии. Европе нужно показывать, что они воюют не только потому, что им нужно нанести России стратегическое поражение, а потом требовать от России репарации, чтобы заткнуть свои дыры в бюджете, но и потому что Россия должна вот-вот напасть на Европу, вот Россия уже фактически нападает на Европу отметил Солонников

Политолог прокомментировал инцидент с ударом беспилотника по локомотиву около польско-украинской границы, неподалеку от этого места находился поезд с европейскими чиновниками. Он обратил внимание на то, что европейские политики едут на Украину, чтобы "поиграть на своей славе".

Вот просто съездил на Украину на поезде, выпил там горилки, там еще что-то... — это одно. А другое дело — я такой герой, я ехал под обстрелом, я ехал, на меня сыпались дроны, я ехал, была эвакуация, там вот, ну, просто вот все, можно вернуться домой и вешать себе орден на грудь из-за такой опасной поездки. На самом деле многие политики же страдают от того, что их не любят у себя на родине, они малоизвестны, кто-то вообще там пробивает дно непопулярности добавил он

Ранее ситуацию с ударом по локомотиву прокомментировал руководитель экспертной группы Научного центра евразийской интеграции Олег Ногинский. По его словам, это очередная провокация Украины.

Утром 14 сентября CNN сообщил, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус чуть не попали под удар российского дрона. По данным телеканала, Петреус находился на украинском железнодорожном вокзале в тот самый момент, когда в воскресенье российский беспилотник нанес удар по поезду после того, как через эту станцию прошел поезд с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и другими высокопоставленными зарубежными лицами.