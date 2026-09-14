Москва14 сен Вести.Информация об ударе беспилотника по локомотиву недалеко от польско-украинской границы, где в это время находился поезд с европейскими чиновниками, - очередная провокация киевского режима. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил руководитель экспертной группы Научного центра евразийской интеграции Олег Ногинский.

Он обратил внимание на то, что российские военные не атакуют гражданские поезда, о чем неоднократно сообщало Минобороны РФ.

На мой взгляд, это очередная, скажем так, провокация Украины. Потому что, во-первых, Минобороны [России] не атакует гражданские поезда. Об этом неоднократно заявлялось и показывалось. Во-вторых, никто, собственно, этого дрона не видел. То есть была информация, что якобы была попытка атаки дроном. Объявили тревогу, следующий за ними поезд - вывели [людей] из поезда, потом вернули обратно, и поезд себе поехал спокойно дальше. То есть фактически речь идет о чем? О том, что создали очередной инфоповод о том, какие плохие русские, и что они вот сознательно хотели попасть по европейским дипломатам, причем которые ехали в разных поездах отметил Ногинский

Ранее CNN сообщил, что экс-премьер Вликобритании Борис Джонсон и экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус чуть не попали под удар российского дрона. По данным телеканала, Петреус находился на украинском железнодорожном вокзале в тот самый момент, когда в воскресенье российский беспилотник нанес удар по поезду после того, как через эту станцию прошел поезд с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и другими высокопоставленными зарубежными лицами.