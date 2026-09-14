Песков прокомментировал инцидент с БПЛА и поездом ЕС на границе Украины

Песков ответил на обвинения в адрес РФ после ударов рядом с поездом ЕС Песков прокомментировал инцидент с БПЛА и поездом ЕС на границе Украины

Москва14 сен Вести.Военнослужащие ВС РФ выполняют свои задачи по всей территории Украины и будут продолжать делать это. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

Так он прокомментировал сообщения о том, что недалеко от польско-украинской границы беспилотник якобы едва не ударил по поезду, в котором ехали чиновники из Евросоюза (ЕС).

Если я правильно понимаю, речь идет о территории Украины. Наши военные выполняют свои задачи по всей территории Украины и продолжат это делать сказал официальный представитель Кремля

Ранее Песков также отметил, что российские военные не наносили удары "по всему подряд" на Украине.