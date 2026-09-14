Каллас обвинила Россию в атаке БПЛА на поезд на границе Украины с Польшей

Каллас: удар по поезду на границе Украины призван запугать страны Запада Каллас обвинила Россию в атаке БПЛА на поезд на границе Украины с Польшей

Москва14 сен Вести.Глава евродипломатии Кая Каллас обвинила Россию в инциденте с атакой беспилотника на поезд у границы Украины и Польши, назвав этот удар попыткой запугать страны Запада.

считаю, что нам следует действовать с точностью до наоборот. Мы должны показать, что поддерживаем Украину и не боимся приводит слова Каллас Reuters

Ранее в украинских СМИ появились сообщения о том, что российский дрон поразил локомотив на станции недалеко от границы с Польшей. По данным CNN, в этот момент на станции находились экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус, которые чуть было не попали под удар.

Польский премьер Дональд Туск на брифинге 14 сентября заявил, что страна ожидает эскалации конфликта с Россией.