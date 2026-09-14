Москва14 сенВести.Глава евродипломатии Кая Каллас обвинила Россию в инциденте с атакой беспилотника на поезд у границы Украины и Польши, назвав этот удар попыткой запугать страны Запада.
считаю, что нам следует действовать с точностью до наоборот. Мы должны показать, что поддерживаем Украину и не боимсяприводит слова Каллас Reuters
Ранее в украинских СМИ появились сообщения о том, что российский дрон поразил локомотив на станции недалеко от границы с Польшей. По данным CNN, в этот момент на станции находились экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус, которые чуть было не попали под удар.
Польский премьер Дональд Туск на брифинге 14 сентября заявил, что страна ожидает эскалации конфликта с Россией.