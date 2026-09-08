Москва8 сенВести.Глава евродипломатии Кая Каллас на совместной пресс-конференции с премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкевичюсом потребовала усиления давления на Россию ради окончания конфликта на Украине, ее слова приводит официальный сайт внешнеполитического ведомства ЕС.
Увеличение поддержки Украины и усиление давления на Москву – это самый быстрый способ положить конец этой войнезаявила Каллас
По ее словам, Евросоюз выделил Киеву первые 8,47 миллиарда евро в рамках программы кредитования, а также одобрил выделение еще 6,1 миллиарда, в том числе на ПВО.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала провал идеи создания антироссийской "группы мудрецов" в ЕС, которую выдвигала Каллас. Дипломат отметила, что там, где принимает участие глава евродипломатии Каллас, о мудрости можно забыть.