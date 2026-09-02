Каллас поддержала предложение о моратории в Черном море Глава дипломатии ЕС поддержала паузу в ударах в Черном море

Москва2 сен Вести.Глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции в Ирландии поддержала инициативу о введении моратория на атаки в Черном море. Об этом сообщает "Интерфакс".

Я поддерживаю инициативы для моратория на атаки в Черном море сказала она

Она объяснила свою позицию тем, что мораторий может помочь обеспечить экспорт украинской сельскохозяйственной продукции.

По мнению МИД РФ, любые попытки навязать России заморозку конфликта под видом прекращения огня лишь для того, чтобы дать Киеву временную передышку для перегруппировки и перевооружения, обречены на провал. К тому же Украина никогда не соблюдает моратории.