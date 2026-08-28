Москва28 авг Вести.Европа провоцирует Россию на жесткий ответный удар для того, чтобы сохранить действующий режим у своих стран и свернуть свободы. Такое мнение озвучил ИС "Вести" председатель правления региональной общественной организации содействия развитию авиации и космонавтики "СТАРТ" Вячеслав Смоленко.

На кону стоит большая игра. Почему так жестко по нам и прилеты делаются, и такие провокации? Удар по Воткинску – стопроцентный casus belli… удар по Воронежу – это casus belli. Почему нас все время к нему толкают? Если в Европе… разные мнения существуют по отношению к Украине, к России, к СВО, то в Британии только одно мнение существует: Россия – враг, с Россией нужно воевать. И мое мнение следующее, что Европа, Британия провоцируют нас специально для того, чтобы свернуть свободы… Они напрашиваются на удар, чтобы мы этот удар нанесли сказал эксперт

По мнению Смоленко, Европе нужно, чтобы Россия нанесла удары по Германии, Польше, Румынии.

Вообще не имеет значения. Не дай Бог. Вот у нас есть горячие головы, которые призывают [нанести удары]… Я категорически противник, потому что нас специально к этому провоцируют. Они понимают, что мы захватывать не будем, а любой удар по Европе моментально консолидирует внутри. Они задушат все свободы, они делают сейчас это легко. [Войну] мы не допустим, поэтому мы так стоически держим удары добавил эксперт

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в украинском конфликте Россия противостоит фронту всего коллективного Запада.