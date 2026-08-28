Эксперт раскрыл, какой тактики придерживается РФ, не отвечая на удары ВСУ Смоленко раскрыл, какой тактики придерживается РФ, не отвечая на удары ВСУ

Москва28 авг Вести.Россия не отвечает на провокации Запада, выполненные силами ВСУ, так как хочет посмотреть, как Европа переживет зиму. Об этом ИС "Вести" заявил председатель правления региональной общественной организации содействия развитию авиации и космонавтики "СТАРТ" Вячеслав Смоленко.

Почему так жестко по нам и прилеты делаются, и такие провокации? … Они напрашиваются на удар, чтобы мы этот удар нанесли… Не дай Бог, вот у нас есть горячие головы, которые призывают… Нет, мы не допустим [большой войны в Европе]. Поэтому мы так стоически держим эти удары… Мы терпеливо заводим Европу в зиму. С запасами газа, ресурсов у них швах, это абсолютно понятно. [Поэтому мы хотим], чтобы Европа прошла через эту зиму, через это испытание. Хотим дождаться весны и посмотреть, какие там события начнут происходить в Европе. Они однозначно будут происходить сказал эксперт

Ранее политолог Алексей Чадаев заявил, что российские войска больше не ограничиваются ответными ударами, а наносят упреждающие поражения ключевым элементам логистики ВСУ.