Эксперт рассказал, зачем на Украине распространили фейк об атаке на поезд Военный обозреватель Селезнев: европейцам нужно приобщиться к реалиям войны

Москва19 сен Вести.Военный обозреватель, автор Telegram-канала "Конкретно" Денис Селезнев объяснил ИС "Вести", зачем украинские СМИ публикуют громкие заголовки о якобы ударах российской армии по поезду с бывшим премьером Великобритании Борисом Джонсоном и европейскими чиновниками возле границы Украины с Польшей.

Европейским чиновникам нужно немножко приобщиться к реалиям этой войны, которыми они ее поддерживают и понимать, что чем дальше, тем больше поездка в Киев будет похожа на поездку в прифронтовой зоне и с возможным ударом по поезду. Тем более, что, как мы видим, жертв среди гражданских во время этих ударов не происходит. Схема отработана: объявляется воздушная тревога, поезд останавливается, все выходят, а локомотив сгорает отметил он

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, вбросы в СМИ о якобы преднамеренном ударе ВС РФ по поезду 13 сентября являются раздуваемой информационной кампанией, цель которой - выпросить военные поставки для киевского режима.