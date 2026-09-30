Аналитик Лоттаз: элиты на Западе втянули Европу в проект против России

Аналитик Лоттаз назвал конфликт на Украине проектом элит Запада Аналитик Лоттаз: элиты на Западе втянули Европу в проект против России

Москва30 сен Вести.Западные элиты втянули Европу в проект против России. Таким мнением поделился геополитический аналитик Паскаль Лоттаз.

По его словам, европейцы оказались втянуты в украинский конфликт через канцлера ФРГ Фридриха Мерца, бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, президента Франции Макрона и других политиков.

Конфликт на Украине — это проект элит… для борьбы с Россией, обескровливания России и, в идеале, раздробления ее на маленькие части сказал Лоттаз в эфире YouTube-канала

При этом эксперт уточнил, что все больше рядовых жителей Европы выступают против политики поддержки киевского режима.

Ранее итальянский профессор Винченцо Коста в статье для L’AntiDiplomatico написал, что Европа истощила свои экономические возможности в противостоянии с Москвой, поэтому переходит к силовым методам.