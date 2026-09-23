Москва23 сен Вести.Европа истощила свои экономические возможности в противостоянии с РФ, поэтому переходит к силовым методам, заявил итальянский профессор Винченцо Коста в статье для L’ AntiDiplomatico.

По его словам, Россия выдержала санкционное давление, а Европа на грани кризиса из-за высоких цен на газ.

Без доступа к российским ресурсам ей очень скоро придет конец. Для ЕС война необходима, и он будет пытаться развязать ее любой ценой. Запад будет стремиться к прямому противостоянию. Ему нужно действовать быстро, и он сделает все, чтобы довести дело до столкновения с Россией говорится в материале

Ранее Евросоюз назвал Киеву условие для получения нового кредита.