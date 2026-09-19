Москва19 сен Вести.Европа не пытается шантажировать Россию, а реально движется к войне с нашей страной. Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" политолог Ростислав Ищенко.

По его мнению, весь мир сейчас находится в ситуации, когда война - едва ли не единственное средство разрешения накопившихся проблем.

Просто если, допустим, у России и у Китая больший запас прочности, чем, скажем, у Соединенных Штатов, и еще больше, чем у Европы, то Европа находится в крайне невыгодной ситуации. Они являются самым слабым звеном во всей сегодняшней расстановке геополитических сил, и они являются самым слабым звеном действующей политико-экономической системы сказал Ищенко

По его словам, системный кризис сейчас охватывает весь мир.

Мы все в одной системе, по сути дела. Другое дело, что сердцевину этой системы - Соединенные Штаты и Европу - он охватил раньше. Мы находимся на периферии, до нас добираются позже, поэтому мы себя чувствуем значительно лучше … Но Соединенные Штаты - за счет своей большей военной мощи, за счет того, что, очевидно, они все-таки сумели накопить больше подкожного запаса жира в свое время, потому что все-таки они были главной движущей силой всего этого западного "золотого миллиарда" … - обладают несколько большим запасом прочности, и они еще имеют возможность маневрировать. Европа не имеет возможности маневрировать, поэтому Европа откровенно начала готовиться к войне отметил Ищенко

Политолог указал: на пути подготовки к войне существует точка невозврата, после которой развернуться уже нельзя. Он не считает, что Европа уже прошла эту точку, но движение к ней, по мнению Ищенко, идет.

В частности, то, что Франция начинает позиционировать себя как потенциальный суверен Европы, пытается заместить Соединенные Штаты своим ядерным зонтиком - они это подают как англо-французский. Но дело в том, что особенности ядерных арсеналов Франции и Великобритании делают Францию для Европы более вероятным ядерным защитником, чем Британия со своими атомными подводными лодками. В Балтийское море атомную подводную лодку не пошлешь, а вот аэродромы, на которые приземлятся "Рафали" с ядерными бомбами, в Польше вполне построить возможно. Даже строить не надо - они там есть уже. Необходимую инфраструктуру для обслуживания только создать, да и все отметил политолог

Есть и другие признаки движения Европы к войне, добавил Ищенко.

Мы уже говорили когда-то, что Великобритания стала создавать такое свое северное НАТО, свою сферу влияния в Европе. Но совсем ведь недавно, практически в унисон, разгромленные во Второй мировой войне Германия и Япония стали рассматривать вариант своей нуклеаризации. Ведь Япония сейчас рассматривает вопрос закупки атомных подводных лодок. Да, атомные подводные лодки - это еще не атомное оружие, но это уже шаг. Германия открыто говорит, что, в общем-то, считает необходимым снять все ограничения на вооружения Германии, в том числе претендует на статус ядерного государства. Да, опять-таки, вроде бы как до этого еще далеко, потому что даже если завтра снять ограничения, то эти самые ядерные вооружения еще надо создать. Но средства доставки у Германии есть - по крайней мере, средства доставки меньшей дальности, до 500 км. Сам процесс создания ядерного оружия не является секретом - тем более что, очевидно, немцы рассчитывают на то, что с ними могут поделиться их англо-французские собратья для того, чтобы увеличить совокупный арсенал. То есть все это указывает на то, что то, чем занимается сейчас Европа — это уже не попытка шантажа, это реальное движение к войне с Россией подчеркнул Ищенко

Также политолог указал, что шанс избежать войны с Западом у России еще сохраняется.