Москва18 сен Вести.Европейские страны рано или поздно окончательно развернутся в сторону противостояния с Россией, военный конфликт - лишь вопрос времени. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" выразил политолог Дмитрий Евстафьев.

При этом он задался вопросом, как европейцы собираются начать войну с Россией без помощи США.

Пока еще прикрываясь иногда, подчеркиваю, лейблом НАТО разворачиваются [европейцы – прим. ред.] в сторону большого конфликта с Россией. Ну, это факт... И вот давайте не выдавать желаемое за действительное, они развернутся в сторону военного столкновения с Россией. Это вопрос времени. Можно долго дискутировать, когда, двадцать восьмой год, тридцатый год, как сейчас у них сдвиг произошел как это принято говорить вправо. Но тем не менее, этот разворот идет, и он идет системно, потому что достаточно проанализировать характер подготовки к войне с Россией. Вы понимаете масштабы и системность того, что происходит: сперва политический уровень, потом командно-штабной, потом отработка тактики, потом отработка логистики. Как они собираются это сделать без американцев — это другой вопрос. Но рано или поздно они обратят внимание и на логистическую сторону. Это не быстро, но тем не менее сказал политолог

Он также напомнил, что еще пять лет назад были высказывания о том, что рано или поздно Европа выбреет силовой вариант противостояния с Россией. Тогда такие гипотезы поднимали на смех, а людей, которые об этом говорили, называли пропагандистами войны.

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил о подготовке Североатлантического альянса к войне с Россией.