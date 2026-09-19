Политолог Ищенко: у нас есть шанс избежать войны с Западом

Политолог Ищенко заявил, что Россия может избежать войны с Западом Политолог Ищенко: у нас есть шанс избежать войны с Западом

Москва19 сен Вести.У России есть шанс избежать войны с Западом, заявил в комментарии ИС "Вести" политолог Ростислав Ищенко.

По его мнению, РФ следует лишить западные государства выгодных плацдармов, с которых они могут начать боевые действия.

У нас есть небольшой, но шанс избежать войны. То есть договориться с ними, безусловно, не удастся, но у нас есть возможность, значит, лишить их выгодных плацдармов для начала боевых действий выразил свое мнение Ищенко

Политолог также считает, что Россия должна "перетаскивать на свою сторону постепенно Восточную Европу, потом Западную", а также могла бы сформировать с Китаем "такое Евразийско-африканско-тихоокеанское содружество, когда Соединенные Штаты окажутся заперты на американском континенте".

Также Ищенко полагает, что Европа уже начала готовиться к войне с Россией.

Ранее председатель Военного комитета НАТО заявил, что альянс подготовил четыре тысячи страниц планов на случай развития различных кризисных сценариев на восточном фланге.