Москва19 сенВести.У России есть шанс избежать войны с Западом, заявил в комментарии ИС "Вести" политолог Ростислав Ищенко.
По его мнению, РФ следует лишить западные государства выгодных плацдармов, с которых они могут начать боевые действия.
У нас есть небольшой, но шанс избежать войны. То есть договориться с ними, безусловно, не удастся, но у нас есть возможность, значит, лишить их выгодных плацдармов для начала боевых действийвыразил свое мнение Ищенко
Политолог также считает, что Россия должна "перетаскивать на свою сторону постепенно Восточную Европу, потом Западную", а также могла бы сформировать с Китаем "такое Евразийско-африканско-тихоокеанское содружество, когда Соединенные Штаты окажутся заперты на американском континенте".
Также Ищенко полагает, что Европа уже начала готовиться к войне с Россией.
Ранее председатель Военного комитета НАТО заявил, что альянс подготовил четыре тысячи страниц планов на случай развития различных кризисных сценариев на восточном фланге.