Политолог назвал эффективный метод разорвать связь между Украиной и Западом Политолог Ищенко рассказал, как можно разрушить стратегию Запада и Украины

Москва21 авг Вести.Уничтожение киевского режима – единственный способ разорвать связь между Украиной и Европой, которая использует киевский режим для ослабления России. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил политолог Ростислав Ищенко.

Чем больше Запад будет уверен в том, что Украине остались считаные дни или недели, тем меньше она будет получать помощи и поддержки во всех отношениях считает политолог

По словам Ростислава Ищенко, западным странам и так есть кого поддерживать без Украины. Поэтому для России наиболее эффективный метод избавиться от совместной стратегии Запада и Украины — это добить Украину в собственном логове.