Москва21 авгВести.Уничтожение киевского режима – единственный способ разорвать связь между Украиной и Европой, которая использует киевский режим для ослабления России. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил политолог Ростислав Ищенко.
Чем больше Запад будет уверен в том, что Украине остались считаные дни или недели, тем меньше она будет получать помощи и поддержки во всех отношенияхсчитает политолог
По словам Ростислава Ищенко, западным странам и так есть кого поддерживать без Украины. Поэтому для России наиболее эффективный метод избавиться от совместной стратегии Запада и Украины — это добить Украину в собственном логове.
Тогда потеряется территория, с которой ведется война против России. Если нет территории, с которой ведется война, - ее надо придумывать, а пока что придумать сложноуверен эксперт